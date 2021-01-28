Лукашенко назвал число: сколько белорусов его не поддерживают

Лукашенко рассказал, сколько белорусов его не поддерживают
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На совещании по вопросам совершенствования законодательства Беларуси 28 января в Минске Александр Лукашенко заявил, что «все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего президента и власти», а некоторые упрекают:
- Передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом.
Лукашенко так прокомментировал прошедшие в августе 2020 года президентские выборы и их официальные итоги, рассказав свое видение электоральной поддержки. Он отметил, что всегда были люди, которые его не поддерживают:
- Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они и раньше, примерно столько, не голосовали за действующего президента, - цитирует пресс-служба Лукашенко. - Точно так произошло и в последние выборы.
Он заявил, что меньшинству нужно считаться с мнением большинства, а оно составляет, по его сведениям, около 6 млн человек, которые «проголосовали за действующую власть, за действующего президента».
Напомним, по официальным данным, озвученным Центризбиркомом, Лукашенко набрал 80% голосов избирателей.
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