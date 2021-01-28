Петицию с призывом ввести санкции против сторонников Лукашенко запустили в Украине

В Украине запустили онлайн-петицию с призывом ввести санкции против сторонников Лукашенко. Фото: pixabay

В Украине появилась петиция, создатели которой призвали руководство этой страны ввести экономические и другие санкции против компаний, которые поддерживают Александра Лукашенко.

Петиция опубликована на сайте президента Украины 28 января. Авторы предлагают ввести ограничения как против государственных компаний, так и частных, которые причастны к финансированию Лукашенко. Нужно собрать 25 тысяч подписей в течение 90 дней, пока проголосовали чуть более 60 человек.

Добавим, что 28 января комитет украинской Рады поддержал запрет на импорт электроэнергии из Беларуси.

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