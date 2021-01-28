Перечислены типичные симптомы «британского» штамма коронавируса

Названы самые частые симптомы нового штамма коронавируса. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Эксперты Национальной статистической службы Великобритании (ONS) назвали симптомы, которые чаще всего вызывает «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Так, основные симптомы нового штамма SARS-CoV-2 – это кашель, сильная усталость и боль в горле и мышцах. К таким выводам исследователи пришли, изучив шесть тысяч случаев коронавируса в Англии. Они проанализировали симптомы, которые возникали у пациентов за неделю до получения положительного результата теста на «британский» штамм COVID-19. Эти сведения собирались с ноября 2020-го до середины января 2021-го года.

Из 3,5 тысяч инфицированных новым штаммом 35% жаловались на кашель,32% сообщали об усталости, у 25% появлялась боль в мышцах и теле, еще у 21,8% – боль в горле.

В группе из 2,5 тысяч заболевших «основным» штаммом статистика была такая: 28% жалоб связаны с кашлем, 29% опрошенных испытывали усталость, у 21% возникала боль в мышцах и теле, у 19% болело горло.

Кроме того, отмечается, что у 16% пациентов с «британским» штаммом коронавируса были зафиксированы искажения вкуса, у15% – потеря обоняния. Это чуть меньше, чем у тех, кто болел «основным» вариантом COVID-19 (там в обоих случаях было по 18%).

Разницы в других признаках специалисты пока не выявили.

При этом основные симптомы коронавируса остаются прежними – это высокая температура, непрерывный сильный кашель и потеря или изменение обоняния и вкуса. При появлении этих признаков нужно вызвать врача, сдать тест и оставаться дома до получения результатов, чтобы не распространять инфекцию.

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