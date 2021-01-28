В Минске закрылся магазин «Мой модны кут». Фото: traveling.by

В Минске закрылся магазин «Мой модны кут», который находился в торговом центре «Московско-Венский». Об этом сообщили на официальном сайте магазина.

- Наш магазин будет закрыт до лучших времен. Ну или хотя бы до того момента, пока не выпустят наших сердце и душу. Мы хотели бы извиниться перед теми людьми, кто оплатил и ожидает доставку, перед теми, кто хотел би приобрести у нас вещи. На данный момент мы не можем все это осуществить. Но как только появится возможность, то все сделаем сразу. Спасибо вам всем за теплые слова и поддержку, - написано в сообщении.

В четверг, 28 января, стало известно о том, что задержали владельца магазина «Мой модны кут» Валерия Есипенка, который пришел на суд супруге. Об этом сообщили в телеграм-канале правозащитного центра «Вясна».

Напомним, что супругу Валерия задержали 26 января в магазине. Как сообщили позже покупатели – за продажу незарегистрированной символики.

В среду, 27 января, в суде Советского района Елену Есипенок судили за одиночный пикет по части 1 статьи 23.34, который она проводила 26 января на проспекте Независимости, 58. Именно по этому адресу располагается торговый центр, в котором и находится магазин.

Один из свидетелей по фамилии Громов утверждал, что Елена пикетировала на протяжении 20-30 минут. Судья Александр Волк объявил перерыв для того, чтобы получить видео, которое говорит о том, что Елена находилась в магазине.

После перерыва процесс возобновили. На него пришел владелец магазина и супруг Елены Валерий. Его задержали еще до начала заседания и сказали, что в отношении него проводится проверка. Валерий успел передать видео через адвоката.

Судья отправил дело на доработку.

«Мой модны кут» - магазин, в котором можно было приобрести одежду и аксессуары с национальным колоритом.

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