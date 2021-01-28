В Минске показали новый бюджетный хетчбэк от Geely. Сколько он будет стоить?

Geely GS — небольшой переднеприводный кросс-хетчбэк. Фото: БелТА.

Geely GS — небольшой переднеприводный кросс-хетчбэк. У него 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 133 л. с. Коробка — 6-диапазонная «механика» и 6-ступенчатый «робот». Обещают две комплектации: Comfort и Luxury - обе с «роботом». Дорогая комплектация отличается среди прочего сенсорной панелью, панорамным люком, дисками, рулем с кнопками управления мультимедиа. Цены – 43 900 и 46 900 рублей.

Также стало известно о том, что в этом году с производства снимают две модели – седан Geely Emgrand 7 и хэтчбек Emgrand X7, уступив место на конвейере более перспективным моделям – в частности, Geely Coolray (цена в Беларуси – от 46.900 рублей). Также вскоре на заводе под Жодино планируют запустить производство обновленного Geely Atlas Pro – у него немного измененная передняя часть и совершенно новый салон.

Интересно, что пока снимаемый с производства Geely Emgrand X7 уверенно держится в ТОП-10 самых продаваемых в Беларуси легковушек (его цена – от 37.700 рублей).

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