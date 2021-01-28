В Брестской области устранили последствия циклона «Ларс». Фото: МЧС

В Брестской области устранили последствия циклона «Ларс». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на «Брестэнерго».

- По данным на 15 часов 28 января, в области уже не осталось населенных пунктов, где наблюдались бы перебои с электроснабжением. Все абоненты уже подключены. Да, к нам поступает небольшое количество заявок на обслуживание, но это рабочие моменты. Можно говорить о том, что с 28 января предприятие вернулось к штатному режиму работы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что по данным на 26 января, в Брестской области проблемы с электроснабжением наблюдались в 190 населенных пунктах.

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