Правозащитники признали еще одного человека политзаключенным Фото: Сергей ГАПОН

Правозащитники признали еще одного человека политическим заключенным. Им стал активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский. Об этом сообщили на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

Винярский был задержан 26 января. Он проходит по уголовному делу о массовых беспорядках. В МВД рассказали, что сотрудникам милиции удалось установить, что 39-летний мужчина осенью 2020 года призывал людей выходить на митинги с незарегистрированной символикой, а также оказывать сопротивление сотрудникам силовых структур.

- За свою мирную оппозиционную, публичную политдеятельность Максим Винярский неоднократно подвергался репрессиям со стороны власти. Ему выписывали штрафы, он получал административные аресты…Мы оцениваем преследование активиста, который является подозреваемым по части 2 статьи 13 – Подготовка к участию в массовых мероприятиях, как политмотивированное преследование в связи с реализацией свободы мирных собраний и высказывания своего мнения, а также в связи с его политической деятельностью. Мы признаем Винярского политическим заключенным, - говорится в заявлении правозащитников.

Они призвали освободить активиста и перестать его преследовать.

По состоянию на 28 января уже 221 человек в Беларуси признан политзаключенным.

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