Команда Тихановской представила план реформы образования. Вот основные тезисы

Команда Тихановской представила план реформы образования.

Представитель Светланы Тихановской по образованию Ольга Шпарага представила план как помочь беларусскому образованию. В нем три пункта и их можно выполнить за 1-2 года. Вот три основных тезиса:

1. Разработка платформы дистанционного обучения для новой Беларуси

2. Создание лаборатории дистанционного обучения

3. Создание центра, который подготовит дорожную карту для реформы образования

Напомним, 27 января команда Светланы Тихановской призвала Запад «быть смелее» и назвала список действий, которыми ЕС может помочь белорусам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тихановская, Латушко и Цепкало составили «План победы-2021». Команды демократических сил провели общую встречу и обсудили план на будущее

Светлана Тихановская заявила, что пока не планирует возвращаться в Беларусь. Она сказала, что ее возвращение было бы возможным, если бы муж был на свободе

Стало известно, пойдет ли Тихановская на следующие выборы в Беларуси. Оппозиционный политик рассказала о своем решении насчет участия в следующих президентских выборах

Тихановская и Латушко выступили в Совбезе ООН на тему свободы слова в Беларуси. Вот что оппозиционные политики сказали на неформальной онлайн-встрече

Команда Тихановской инициирует за рубежом 23 новых дела против белорусских силовиков. Одна из потерпевших - гражданка Литвы

Тихановская поздравила Байдена с инаугурацией. Но не лично, а в своем Твиттере