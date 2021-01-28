Магазин «Океан» на Козлова закрывается на два месяца. С чем это связано

Магазин "Океан" закрывается на два месяца. Фото: "Минск-Новости"

Магазин «Окена», расположенный на улице Козлова, закрывается на два месяца. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

На д дверях магазина появилось объявление, на котором сообщается, что он будет закрыт с 1 февраля по 31 марта. Причина – модернизация торгового объекта.

В Мингорисполкоме рассказали, что действительно будет проводиться модернизация и напомнили о том, что учредители у магазина не менялись.

Работники магазина также подтвердили, что «Океан» будет закрыт на ремонт.

- Пока никого из персонала не уволили. Что касается собственника и арендатора, то они пока не поменялись. Но за два месяца может и поменяется что-то, - прокомментировал один из сотрудников магазина.

На дверях магазина появилось объявление. Фото: "Минск-Новости"

Напомним, что в конце декабря 2020 года появилась информация о том, что магазин «Океан» закрывается, а на его месте откроется «Виталюр».

Чуть позже в Мингорисполкоме пояснили ситуацию и отметили, что никаких поводов для беспокойства нет.

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