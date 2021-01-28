Головченко прокомментировал уход со службы главы МЧС Ващенко. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал уход со службы главы МЧС Владимира Ващенко. Об этом сообщает БелТА.

В четверг, 28 января, состоялось офицерское собрание, посвященное завершению службы Владимира Ващенко.

- Мне хотелось бы отметить, что в органах по чрезвычайных ситуациях случайных людей нет. Здесь работают только те, кто готов отдавать себя профессии, служению отечеству и народу. Подразделения МЧС всегда готовы к решительным действиям в условиях высокого риска, - подчеркнул Головченко.

На собрании премьер-министр вручил Ващенко Почетную грамоту Совета Министров и поблагодарил его за многолетнюю работу.

Напомним, что Владимир Ващенко был уволен в запас по возрасту 27 января. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

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