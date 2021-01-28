Появился трейлер нового фильма про Чернобыль с Данилой Козловским в главной роли. Кадр из фильма.

Появился трейлер нового фильма «Чернобыль» - картину снял Данила Козловский. Он же сыграл главную роль. Премьера фильма в Беларуси запланирована на 15 апреля.

Фильм «Чернобыль» - эмоциональная история большой любви на фоне масштабных исторических событий, огромной человеческой драмы простого человека, совсем не героя, который, сам того не осознавая, совершает подвиг.

Главный герой - самый обычный пожарный в Припяти. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево, но вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск - он влюбляется в Олю. Но авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

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