Во Дворце Независимости снова гости. На этот раз – сотрудники ОМОНа

Сотрудники минского ОМОНа и члены их семей посетили Дворец Независимости. Фото: ГУВД Мингорисполкома

В среду, 27 января, Дворец Независимости снова принимал гостей. На этот раз – сотрудников минского ОМОНа и членов их семей. Об этом сообщили на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Гостей встретила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Им провели экскурсию во Дворце Независимости, рассказали историю здания, а также об оформлении различных залов и знаковых приемов, которые состоялись в стенах.

Сотрудники минского ОМОНа и члены их семей посетили Дворец Независимости. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Особый интерес среди гостей вызвали Зеленый зал, в котором прошли переговоры Нормандской четверки и Большой зал, знаменитый тем, что в нем проходили значимые Саммиты.

И взрослые, и дети, фотографировались на память. Они посидели в креслах участников мероприятий и даже в кресле Александра Лукашенко.

Сотрудники минского ОМОНа и члены их семей посетили Дворец Независимости. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники минского ОМОНа и члены их семей посетили Дворец Независимости. Фото: ГУВД Мингорисполкома

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