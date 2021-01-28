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Европейский вещательный союз ответил на призыв исключить БТ

«Мы внимательно следим за тяжелым положением СМИ в Беларуси и призываем отстаивать основные ценности независимости» - сказано в заявлении
Григорий ГРИБОВ
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Европейский вещательный союз ответил на призыв исключить БТ.

Европейский вещательный союз ответил на призыв исключить БТ.

Недавно Фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза:

- Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что носит название «европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Он на территории Зла, - пояснял представитель фонда Сергей Будкин.

28 января «Еврорадио» получило ответ из Европейского вещательного союза:

- Европейский вещательный союз внимательно следит за тяжелым положением средств массовой информации в Беларуси и публично призвал БТРК, как члена ЕВР, отстаивать наши основные ценности независимости и ответственности, - сказано в заявлении. Свобода прессы важна для демократии, и граждане Беларуси должны иметь возможность слышать самые разные взгляды и мнения. Как организация, мы стремимся «продвигать и развивать концепцию общественных СМИ», и мы продолжаем стремиться поддерживать их ценность в Беларуси.

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