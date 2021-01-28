Европейский вещательный союз ответил на призыв исключить БТ.

Недавно Фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза:

- Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что носит название «европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Он на территории Зла, - пояснял представитель фонда Сергей Будкин.

28 января «Еврорадио» получило ответ из Европейского вещательного союза:

- Европейский вещательный союз внимательно следит за тяжелым положением средств массовой информации в Беларуси и публично призвал БТРК, как члена ЕВР, отстаивать наши основные ценности независимости и ответственности, - сказано в заявлении. Свобода прессы важна для демократии, и граждане Беларуси должны иметь возможность слышать самые разные взгляды и мнения. Как организация, мы стремимся «продвигать и развивать концепцию общественных СМИ», и мы продолжаем стремиться поддерживать их ценность в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тихановская, Латушко и Цепкало составили «План победы-2021». Команды демократических сил провели общую встречу и обсудили план на будущее

Светлана Тихановская заявила, что пока не планирует возвращаться в Беларусь. Она сказала, что ее возвращение было бы возможным, если бы муж был на свободе

Стало известно, пойдет ли Тихановская на следующие выборы в Беларуси. Оппозиционный политик рассказала о своем решении насчет участия в следующих президентских выборах

Тихановская и Латушко выступили в Совбезе ООН на тему свободы слова в Беларуси. Вот что оппозиционные политики сказали на неформальной онлайн-встрече

Команда Тихановской инициирует за рубежом 23 новых дела против белорусских силовиков. Одна из потерпевших - гражданка Литвы

Тихановская поздравила Байдена с инаугурацией. Но не лично, а в своем Твиттере