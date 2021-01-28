Правозащитнику из Гомеля Леониду Судаленко предъявили обвинение

Правозащитнику Судаленко предъявили обвинение. Фото: Facebook Леонида Судаленко

Правозащитнику из Гомеля Леониду Судаленко в четверг, 28 января, предъявили обвинение. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Судаленко было предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок и финансирование данной деятельности.

Правозащитник остается в СИЗО Гомеля.

Напомним, что Леонид Судаленко был задержан 18 января по дороге в офис. После задержания его отвезли в Следственный комитет.

Его признали политическим заключенным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правозащитники признали еще одного человека политзаключенным.

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский был задержан 26 января. (подробности)

Адвокат «тунеядцев» стал лауреатом премии Французской Республики.

Гомельчанин приглашен на встречу в МИД Франции. (подробности)