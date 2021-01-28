Правозащитнику из Гомеля Леониду Судаленко предъявили обвинение

Правозащитнику Судаленко предъявили обвинение. Фото: Facebook Леонида Судаленко
Правозащитнику из Гомеля Леониду Судаленко в четверг, 28 января, предъявили обвинение. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
Судаленко было предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок и финансирование данной деятельности.
Правозащитник остается в СИЗО Гомеля.
Напомним, что Леонид Судаленко был задержан 18 января по дороге в офис. После задержания его отвезли в Следственный комитет.
Его признали политическим заключенным.
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