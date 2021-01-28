Министр спорта: «Белорусский футбол деградирует»

Коллегия Минспорта и исполкома «Белорусской федерации футбола».

- Наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании, - заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на коллегии Минспорта и исполкома «Белорусской федерации футбола». - Необходимо разработать концепцию развития футбола в Беларуси, совместными усилиями, опираясь на эффективный опыт передовых стран и учитывая наши национальные особенности. Наш белорусский футбол деградирует. Необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса.

Интересно, что весной прошлого года к белорусскому футболу появилось сильное внимание со стороны европейских болельщиков. А все дело в пандемии коронавируса: во всех странах Европы национальные чемпионаты и кубки поставили на паузу. Из-за этого европйским фанам просто нечего стало смотреть по телевизору. А в Беларуси игры нашего чемпионата продолжились. И они начали смотреть белорусский футбол, запомниная такие труднопроизносимые названия как «Ислочь», «Смолевичи» или «Энергетик-БГУ». Интерес со стороны европейских и российских зрителей был настолько огромным, что права на показ матчей чемпионата Беларуси по футболу купил российский телеканал «Матч ТВ». Но постепенно игры национальных чемпионатов в Европе и Росссии востановились, и интерес к белорусскому футболу пропал.

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