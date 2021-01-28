Под Минском автобус на переходе сбил 17-летнюю девушку Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Под Минском автобус на переходе сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

- Инцидент произошел в четверг, 28 января. Удалось установить, что за рулем автобуса находился 57-летний водитель. На 2-ом километре автомобильной дороги МКАД – Городище – Старое Село он сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку, - рассказали в ведомстве.

Девушка с травмами была доставлена в больницу.

Устанавливаются детали произошедшего.

Выяснилось, что несовершеннолетняя девушка не была обозначена световозвращающими элементами.

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