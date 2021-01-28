Стало известно, сколько людей в Минске уже привились от COVID-19

Главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии рассказала, сколько людей в Минске уже привились от ковид Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала, сколько минчан уже привились от COVID-19. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- По данным на 27 января, в Минске уже привились от COVID-19 1 125 человек, - рассказала Ермак.

В Беларуси прививки против коронавируса начали делать с 19 января 2021 года. В этот день в Минске привиться от вируса можно было в поликлиниках №11, 14 и 28. После этого – в других медучреждениях. Компания по вакцинации стартовала с медработников. После него в планах привить педагогов. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Она осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Прививки делают вакциной «Гам-Ковид-Вак». Это торговая марка «Спутник V». Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Он состоит их двух компонентов, которые вводятся в организм человека в два этапа: сначала один, а через три недели – второй.

Массовую вакцинацию белорусов планируют начать в апреле 2021 года.

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