Авария в Уручье: сбили человека, движение заблокировано.

- Внимание! В связи с ДТП затруднено движение по местному проезду четной стороны проспекта Независимости между улицами Руссиянова и Стариновской. Просим учитывать данную информацию при выборе маршрута движения, - сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Впрочем, подробностей об аварии пока нет. Очевидцы сообщают, что карман, который идет вдоль проспекта Независимости перекрыт работниками ГАИ. На проезжей части стоит автомобиль, рядом лежит тело. Вероятно, там сбили человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Минском автобус на переходе сбил 17-летнюю девушку. Она была доставлена в больницу с травмами

Фотофакт. На МКАД пьяная водитель врезалась в припаркованную машину, уехала и оказалась в кювете. Подробности ДТП в Минске рассказали в пресс-службе ГАИ [фото]

ГАИ рассказала, сколько человек в Беларуси погибли на дорогах в 2020 году. Жертвами смертельных ДТП стали более 570 человек, в том числе дети