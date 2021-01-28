В Речицком районе на Днепре рыбак шел по льду и провалился Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Речицком районе на Днепре рыбак шел по льду и провалился. Об этом сообщили в БелТА.

Инцидент произошел в четверг, 28 января, на старом русле реки Днепр. Мужчина шел по льду и провалился. Все это произошло на глазах у рыбаков. Они попытались подойти ближе к месту случившегося, чтобы помочь мужчине, но не смогли, так как лед был очень тонкий.

На место произошедшего выезжала маневренно-поисковая группа ОСВОД. Мужчину продолжают искать.

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