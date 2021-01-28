Хижинкова: Бороться с такими людьми, как я - признать свою слабость

Ольга Хижинкова, рассказала, что бороться с такими людьми, как она, которые не являются лидерами мнений - это слабость. Фото: Инстаграм Ольги Хижинковой

Ольга Хижинкова в интервью проекту «Жизнь-малина», которое выходит на Youtube-канале, рассказала, что бороться с такими людьми, как она - это слабость.

На вопрос ведущего Никиты Мелкозерова о том, считает ли Ольга 42 дня, проведенных в тюрьме, персональной местью людей, находящихся у власти, она ответила, что это так.

- Я бы даже сказала, что уверена в этом. Но не знаю, кому это нужно. Я руководствуюсь общей информацией и до конца не понимаю, что там происходит, но мне кажется, что все именно так. Мол, мы дали тебе все – путевку в жизнь, а ты неблагодарная, да еще и выпендриваешься. На мой взгляд, бороться с такими людьми как я, которые не являются лидерами мнений, блогерами и политдеятелями – признать свою слабость, - завила Хижинкова.

Напомним, что «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова была задержана в центре Минска 8 ноября. На свободу она вышла лишь 20 декабря.

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