В Минске автомобиль сбил пешехода, после чего на него наехал автобус
Фото: Сергей ГАПОН
В Минске автомобиль сбил пешехода, после чего на него наехал автобус. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Инцидент произошел в четверг, 28 января. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Ситроен» находился 34-летний водитель. Он ехал по проспекту Независимости в сторону улицы Руссиянова. В районе дома №168 он сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого на пешехода наехал пассажирский автобус, двигавшийся со стороны Руссиянова в направлении Стариковской, - пояснили в ведомстве.
Пешеход с травмами был доставлен в больницу.
Проводится проверка.
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