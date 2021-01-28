В Минске автомобиль сбил пешехода, после чего на него наехал автобус Фото: Сергей ГАПОН

В Минске автомобиль сбил пешехода, после чего на него наехал автобус. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 28 января. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Ситроен» находился 34-летний водитель. Он ехал по проспекту Независимости в сторону улицы Руссиянова. В районе дома №168 он сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого на пешехода наехал пассажирский автобус, двигавшийся со стороны Руссиянова в направлении Стариковской, - пояснили в ведомстве.

Пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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