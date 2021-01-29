В Беларуси призывают в армию 300 резервистов. И вот зачем

В Беларуси призовут в армию 300 резервистов. Фото: Министерство обороны.

В ближайшее время в белорусские Вооруженные Силы отправятся 300 военнослужащих запаса. Поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов началась в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности, которая началась в понедельник, 25 января.

-Основная цель – проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях, - сообщил телеграм-канал Министерства обороны.

Сейчас в войсках продолжается снятие с хранения вооружения, военной техники, проверяется ее техническое состояние и идет контроль степени обученности личного состава, в том числе и тех, кого призывают из запаса.

Действия войск запланировано провести практически на всех армейских полигонах и на отдельных участках местности. Войска действуют в разных условиях и в разное время суток – и днем, и ночью, и в лесах, и на водных преградах, и в населенных пунктах.

Проверка завершится контрольными занятиями и тактическими учениями с боевой стрельбой.