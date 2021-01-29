«Посоветовали установить приложение». Как мошенники умудрились выманить у гомельчанки более 94 тысяч

Мошенники сказали женщине установить на телефон приложение. Она так и сделала и лишилась сбережений. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина из Гомеля попалась на уловку мошенников. С ее банковской карты похитили все сбережения. Историю рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником «Беларусбанка». Звонок поступил в Вайбере. Лже-банковский работник рассказал, что с карты женщины кто-то пытается похитить деньги и посоветовал установить на телефон приложение Anydesk. Женщина так и сделала, а после сама рассказала собеседнику, что у нее есть крупный денежный вклад в «Беларусбанке». Лжебанкир уговорил женщину перевести деньги со вклада на карту, якобы, чтобы обезопасить их от похищения. Она исполнила все рекомендации мошенника, и все ее накопления исчезли. Оказалось, деньги были переведены на неустановленный счет одного из российских банков – всего пропало более 94 тысячи рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

-не следуйте советам людей, представляющихся по телефону банковскими работниками, не загружайте на свой телефон никаких программ. Как в данном случае, это может оказаться приложение, позволяющее удаленный доступ к устройству, на котором оно установлено. Когда женщина установила приложение, мошенники получили доступ к ее телефону и интернет-банкингу, которым она пользовалась с телефона.