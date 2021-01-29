Браконьеры на Витебщине застрелили четырех лосей, в том числе беременную самку. (Осторожно, видео может вас шокировать!)

Браконьеры убили четырех лосей. Охота на них сейчас запрещена. Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Беременная лосиха, лосенок-сеголеток, взрослый лось и сохатый с огромными рогами – такова добыча двух групп браконьеров, которые действовали на Витебщине, сообщили в государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Одна группа браконьеров действовала в Верхнедвинском районе. Там, недалеко от дороги Освея-Беляны нашли останки самки и сеголетка. Браконьеры уже ушли, но оставили пули от нарезного оружия и много следов. Через несколько дней подозреваемых установили. Их оказалось пятеро, причем трое из них – родственники. Браконьерская бригада действовала четко: один застрелил лосей, потом вместе с двумя другими занялся разделкой, пока двое оставшихся «стояли на стреме» - следили за ближайшими перекрестками. Ущерб, причиненный природе, составил более 26 тысяч рублей, причем за нерожденного лосенка ущерб считается, как за взрослое животное.

В Шарковщинском районе от рук браконьеров тоже погибли два лося. Там тоже действовали несколько человек – охотник, застреливший животных, тракторист, помогавший вывезти из леса мясо, родственник охотника, у которого хранилось 47 кг свежей лосятины. Возможно, к незаконной охоте были причастны и другие люди – около 180 кг мяса на следующий день нашли на обочине дороги в нескольких километрах от места, где браконьеры добыли лосей. Не исключено, что подельники браконьеров так избавились от улик. Ущерб составил 17,4 тысячи.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.