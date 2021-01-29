Генсек ООН сообщил, когда получится победить COVID-19

Генеральный секретарь ООН уверен, что победив коронавирус, человечество придет к лучшему миру. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что коронавирус человечество сможет победить уже к 2022-му году, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Антониу Гутерриша, генерального секретаря ООН.

Так по мнению генсека ООН, остановить распространение «ковида» человечество сможет только если вакцины будут доступны повсеместно. Иначе коронавирус продолжит возвращаться, наподобие сезонного гриппа.

- Если вакцины станут повсеместно доступны для массового применения в 2021-ом году, то уже следующий, 2022-ой год, будет совсем другим, - уверен Гутерриш.

При этом он выразил надежду, что если людям удастся избавить от COVID-19, то человечество в итоге сможет вернуться не к тому, что было прежде, а к «лучшему миру».

- Все еще есть большая надежда на то, что несмотря на появившиеся мутации (нового коронавируса - Ред.) вакцины будут эффективными, - заметил генсек.

Резюмируя, глава ООН заметил, что положительные прогнозы подчеркивают важность того, чтобы всеобщее вакцинирование прошло как можно быстрее - «всех и как можно скорее».

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