Расширить санкции и помочь белорусам с вакциной: Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду действовать

Тихановская попросила европейских политиков расширить антибелорусские санкции и признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

О том, что Светлана Тихановская 28 января выступила онлайн в Королевском объединенном институте оборонных исследований, проинформировал interfax.by со ссылкой на информацию штаба оппозиционного политика.

Что Тихановская сказала на мероприятии по теме будущего демократии в Беларуси?

Так экс-кандидат на президентский пост призвала к расширению антибелорусских санкций и помощи белорусам с вакциной от коронавируса.

- Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции в отношении Беларуси. Также она попросила о расследовании преступлений режима и признании ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Еще политик попросила помочь белорусскому народу получить европейские вакцины (от коронавируса - Ред.), а также поспособствовать диалогу с действующей властью о новых свободных и справедливых выборах, - рассказали в пресс-службе штаба.

Встреча проходила в Международный день памяти жертв Холокоста. Тихановская напомнила об этой трагедии для человечества и рассказала о том, как в Беларуси в поствыборный период был построен (но уже разобран) в Минской области лагерь для протестующих.

- Тихановская рассказала о лагере для протестующих, как о сигнале, что не все в Беларуси извлекли важный исторический урок, - отметили в штабе оппозиции.

Другими спикерами мероприятия были замглавы польского МИДа Марцин Пшидач, замминистра МИД Литвы Мантас Адоменас, ответственный в НАУ за многостороннюю дипломатию Владимир Астапенко, британский министр по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.

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