Лукашенко назначил нового заместителя главы Нацбанка

Сергей Калечиц стал первым замом главы Нацбанка. Фото: архив БелТА.

О том, что Александр Лукашенко 28 января подписал указ о назначении нового первого зама главы Нацбанка, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Так первым заместителем председателя правления Национального банка Лукашенко назначил Сергея Калечица. Известно, что Калечиц и ранее занимал одну из руководящих должностей в главном финучреждении страны. В течение последних лет, с апреля 2013-го года он был заместителем главы Нацбанка Павла Каллаура.

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