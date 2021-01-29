Расскажите своей бабушке! В Барановичах женщины представились врачами и обокрали пенсионерку

Мошенницы выгребли все сбережения пенсионерки из сумки, где она их хранила. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В Барановичах три женщины, притворившись медработниками, обокрали 75-летнюю пенсионерку. Они пришли к пенсионерке домой, расспрашивали о состоянии ее здоровья, попросили дать им 100 рублей на лекарство и пообещали, что эти деньги перечислят ей вместе с ближайшей пенсией.

Злоумышленницы заметили, откуда женщина доставала деньги. Потом две из них отвлекали хозяйку разговором, а третья забрала все деньги из ее сумки. Всего фальшивые медики унесли из дома пенсионерки более 2 500 рублей.

Одну из воровок – неработающую 27-летнюю местную жительницу - задержали по горячим следам, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Деньги вернули потерпевшей.

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- чтобы проникнуть в дом, воры могут представиться почтальоном, сантехником, знакомым соседей или родственников. Они используют разные предлоги - просят попить, лекарство, утверждают, что хотят возвратить деньги или передать записку соседям и просят принести бумагу или ручку, чтобы оставить им записку и так далее;

- нельзя открывать двери незнакомцам ни под каким предлогом;

- общаясь с незнакомыми людьми, будьте осторожны, по возможности делайте это в присутствии родственника или соседа. По возможности позвонить родственнику или соседу. Если это на данный момент невозможно, попросите визитеров прийти позже;

- не впускайте посетителей в свое жилье – если решили вступить в беседу, делайте это на улице или в подъезде, на лестничной клетке;

- ни при каких условиях не передавайте незнакомцам банковские карточки, документы, деньги и ценности;

- составьте список телефонов коммунальных, социальных, аварийных служб, своих соседей, а участкового инспектора милиции и держите его на видном месте.

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