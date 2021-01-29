Уже точно: Виктору Бабарико отказали в праве на обжалование - дело взял Верховный суд

Адвокаты считают, что Виктора Бабарико лишили права на справедливый суд. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что защита Виктора Бабарико попросила рассмотреть его дело в нижестоящем суде, а не в Верховном суде, куда передало дело Генпрокуратура. Адвокаты объясняли это тем, что приговоры Верховного суда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке. И, если дело рассмотрят там, то все фигуранты лишатся права на апелляцию.

Вечером 28 января в этом вопросе была поставлена точка. Адквокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский в своем телеграм-канале написал, что поступило официальное уведомление о том, что дело Виктора Бабарико рассмотрит Верховный суд.

- В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано, - констатировал Лаевский.

Правозащитники считает, что его подзащитного лишили права на справедливый суд.

- Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд, - заметил адвокат.

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