Почему Европарламент считает БелАЭС угрозой для Евросоюза и его членов

Белорусская АЭС представляет угрозу для стран ЕС, считают в Европарламенте. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике приняли проект резолюции по Белорусской АЭС, в котором говорится, что она может стать источником потенциальной угрозы для Евросоюза. За проект было подано 66 голосов, против – два, семеро голосовавших воздержались. 8-11 февраля по этой резолюции проголосуют на пленарной сессии Европарламента, сообщает Интерфакс.

"Станция развивается как геополитический проект Беларуси и России, а ее строительство и предстоящая деятельность являются источников вероятной угрозы для Евросоюза (ЕС) и его членов в плане безопасности, здоровья и охраны окружающей среды", - говорится в тексте резолюции.

В документе выражается сожаление, что коммерческий запуск БелАЭС будет проведен поспешно и подчеркивается, что вначале нужно провести в жизнь все рекомендации по безопасности Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности. Срочный ввод БелАЭС, говорится в тексте, не соответствует высоким международным стандартам природоохраны и ядерной безопасности.

В копилку минусов Белорусской АЭС Европарламент включил и выбор места для ее строительства (50 км от Вильнюса, вблизи Польши, Латвии и Эстонии), а также тем, что «несмотря на общее соглашение стран Балтии о прекращении коммерческого обмена электроэнергией с Беларусью, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок ЕС через российскую сеть".

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