Вот что увидели гродненские врачи на рентгене желудка 4-летней девочки

В Гродненской области девочка проглотила кольцо с бриллиантом. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

На днях в детскую областную клиническую больницу в Гродно обратились родители 4-летней девочки. Малышка проглотила кольцо с бриллиантом, и понадобилась помощь медиков, чтобы его достать. Подробности сообщила газета «Перспектива».

Девочке в больнице сделали рентген, на котором врачи, действительно, увидели кольцо. Однако, чтобы достать драгоценность из желудка в больницу родителям с маленькой пациенткой пришлось ездить дважды.

Сначала врачи предположили, что кольцо сможет самостоятельно выйти из организма. Но прошло несколько дней, а драгоценность так и осталась в желудочно-кишечном тракте. Тогда потребовалось медицинское вмешательство.

- Достали кольцо с использованием эндоскопа и щипцов, манипуляция все проводились под общим наркозом, - рассказал врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий.

По словам доктора на его практике это первый случай, когда из ЖКТ детей ему приходится доставать драгоценность с бриллиантом. Но вот проглоченные ребятней серебряные крестики и обручальные кольца он извлекал и раньше.

Берегите детей!

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