Женщина пришла за покупками в автолавку и погибла под ее колесами

Женщина пришла в автолавку за покупками и погибла. Фото: ГАИ Гродно.

Трагедия произошла в Щучинском районе в деревне Доги, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

28 января около десяти утра пенсионерка пришла в автолавку за продуктами. Когда автомобиль начал двигаться задним ходом, женщина оказалась в слепой зоне, и 58-летний водитель не заметил ее. Грузовик «Форд» наехал на женщину, она получила травмы, не совместимые с жизнью, и умерла на месте.

Погибшей было 73 года. По факту ДТП, повлекшего гибель человека, возбуждено уголовное дело.

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