Посол Германии на встрече в МИД Беларуси потребовал освобождения политзаключенных и прекращения репрессий

Посол ФРГ потребовал освободить политзаключенных в Беларуси. Фото: МИД.

Дипломатическая встреча в белорусском МИДе прошла в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба дипведомства.

С немецким послом Мандфредом Хутерером встретился замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

- Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития, - коротко сообщила итоги встречи белорусская пресс-служба.

Однако в пресс-службе немецкой дипломатии рассказали о подробностях встречи. Так посол Германии пользуясь возможностью общения на дипломатическом уровне поднял вопрос политзаключенных и репрессий в Беларуси.

- Посол Хутерер высказал свою обеспокоенность о политзаключенных. И потребовал их освобождения, а также прекращения репрессий против мирных демонстрантов и активистов, - пояснили в пресс-службе

Кроме того, представитель немецкой дипломатии выступил за то, чтобы начался действительный диалог между властями и гражданским обществом или оппозицией Беларуси. И высказался о том, чтобы была ускорена аккредитация представителей немецких СМИ.

- Несмотря на расхождение позиций, разговор прошел в конструктивной атмосфере, - резюмировали в посольстве ФРГ.

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