Лукашенко приехал в БГУ, он встретится и поговорит со студентами

Лукашенко пообщается со студентами БГУ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что в пятницу, 29 января, Александр Лукашенко встречается со студентами главного белорусского вуза – БГУ. О том, что инициаторами встречи с Лукашенко стали сами студенты, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

По заявлению провластного телеграма Лукашенко приглашение на студенческую встречу принял еще раньше, а приехал, как только позволил плотный график. В БГУ у Лукашенко узнает о перспективах развития университета, а еще у него запланировано общение со студентами.

БелТА уточнило, что на встрече с Александром Лукашенко будут не только студенты и преподаватели БГУ, но и «студенческая молодежь» из регионов. Для этого организована видеотрансляции в аудиториях вузов всех областных центров: Гомеля, Гродно, Бреста, Могилева и Витебска.

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