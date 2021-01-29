В милиции рассказали, где нашли 15-летнюю минчанку, которая пропала почти неделю назад

Девушка, которую искали почти неделю, нашлась и с ней все в порядке! Фото: МВД.

Правоохранительные органы нашли 15-летнюю минчанку Александру Капралову, которую искали почти неделю. Девушка 23 января после занятий ушла из учебного заведения и не пришла домой.

Как выяснилось, Александра не покидала пределы Минска. Ее нашли в квартире знакомых на территории столицы. С девушкой все в порядке, сообщает телеграм-канал Милиция Минска.

Раньше она неоднократно уходила из дома, уточнили в милиции.

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