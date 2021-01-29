Белорусский инфекционист рассказала, кто может повторно заразиться коронавирусом и для кого это опаснее всего

Повторное заражение коронавирусом - это не исключение из случаев, антитела уходят из организма, тем быстрее, чем старше человек. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О специфике и частоте повторного заражения коронавирусом БелТА рассказала Екатерина Сергиенко, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ.

По словам кандидата медицинских наук, в первую волну пандемии считалось, что повторное заражение COVID-19 не должно происходить, но вторая волна это опровергла.

- Повторное заражение происходит. На сегодня специалисты в области вирусологии из разных стран полагают, что реальное количество пациентов с реинфекцией намного больше, чем задокументировано, - пояснила доцент Сергиенко.

Также инфекционист пояснила, что число пациентов, болеющих «ковидом» второй раз бессимптомно, вообще, остается неизвестно. А ведь еще появляются новые мутировавшие штаммы коронавируса - заразнее и быстрее распространяющиеся.

При этом бессимптомное течение болезни повышает риск повторного инфицирования. Так как в первый раз не происходит формирование напряженного иммунитета.

А вот будет ли повторный коронавирус тяжелее первого однозначно сказать нельзя.

- Пациенты при повторном заражении болеют легче или так же, как и в первый раз, - поделилась медик. - Риск заболеть во второй раз, а также тяжесть течения инфекции зависят от ряда факторов: возраст, наличие фоновых патологий, состояние иммунитета.

Есть исследования, что у людей старше 75-ти лет концентрация антител в организме снижается намного быстрее, чем у более молодых.

- Даже если пациент переболел, ему все равно показана вакцинация, что позволит сформировать более стойкий иммунный ответ, - резюмировала инфекционист.

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