Ученые установили, как мелатонин может заставить коронавирус уйти из организма, чтобы искать себе другого хозяина

Ученые выяснили, что гормон мелатонин умеет не пускать ковид в организм. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бразильские ученые сделали открытие. Согласно результатам их исследований, вырабатывающийся в легких гормон мелатонин действует, как барьер против ковида. Это, в частности, объясняет тот факт, что некоторые люди не заболевают, даже когда достоверно известно, что вирус проник в их организм, - пишет Медицина и наука.

“Мы обнаружили, что когда Mel-индекс был высоким, точки входа вируса в легкие были закрыты, а когда он был низким, эти “двери” были открыты. Когда двери закрыты, вирус некоторое время блуждает в легочном воздушном пространстве, а затем пытается убежать в поисках другого носителя”, - приводит издание слова руководительницы исследования профессора Регины Маркус.

Основываясь на своем открытии, ученые предлагают вводить мелатонин в организм в каплях или в виде назального спрея. Это может предотвратить развитие болезни у пациентов с предсимптомным течением COVID-19/

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