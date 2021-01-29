«Совершал громкие хлопки руками»: на 4 года осудили в Минске 20-летнего парня

Минчанина осудили в январе 2021-го года за участие в несанкционированной акции в июле 2020-го года. Фотоиллюстрация.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Подробности уголовного дела о нарушении общественного порядка и сопротивлении силовикам, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Генеральной прокуратуры. В суде прокуратура Московского района Минска поддержала гособвинение.
Это произошло 14 июля 2020-го года в Минске. Молодой человек 2000 года рождения принял участие в несанкционированной акции на проспекте Победителей.
- Обвиняемый, присоединившись к группе граждан, публично выкрикивал лозунги, совершал громкие хлопки руками. А при задержании вечером того же в дня в здании одного из ресторанов на проспекте Победителей оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД: пытался скрыться, вырывался и упирался, толкал милиционеров и хватал руками за фирменное обмундирование, - перечислили в пресс-службе.
Суд признал молодого человека виновным (ч.1 ст.342 и ч.2 ст.363 УК РБ) и приговорил к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
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