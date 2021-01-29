Лукашенко студентам: Никто не запрещает выражать мнение

Лукашенко сказал студентам, что выражать свое мнение можно и нужно, но не в стенах вуза. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 29 января, Александр Лукашенко встречается со студентами в БГУ. Онлайн на встрече присутствуют и студенты из регионов. Видеосвязь налажена с вузами во всех областных центрах Беларуси.

Так обращаясь к студентам в аудитории, Лукашенко рассказал, как создавалась суверенная Беларусь и о молодом поколении, что он «в каком-то смысле вырастил» их, цитирует БелТА.

Не обошел стороной Лукашенко и тему политики, заметил, что в 2020-ом году градус политизации белорусского общества достиг высшей точки. Заявил о повышенном внимании молодежи к политическим событиям в стране.

- Как родителю мне, конечно, хотелось бы знать, о чем вы думаете на самом деле и чего хотите в этой жизни. Как президенту мне важно понимать, насколько личные планы и мечты вы соотносите с государственными интересами. Одинаково ли мы с вами понимаем эти интересы и, вообще, задумываетесь ли вы на эту тему, - перечислил Лукашенко.

Предугадывая запросы со стороны молодых людей, Лукашенко рассказал, что никто не запрещает им говорить.

- Выражать мнение можно, нужно обязательно, - сказал он.

Но тут же пояснил, что недопустимо, если при этом пересекается черта закона. А стены вузов не являются местом для «политических митингов».

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