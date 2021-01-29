В Мозыре столкнулись грузовик и трамвай: ГАЗ оказался в кювете

Трамвай и грузовик столкнулись - грузовик в кювете, оба водителя пострадали. Фото: Хамство на дорогах Мозыря.

В Мозыре в кювете оказался грузовик ГАЗ. Авария произошла около 11 часов 28 января, сообщает телеканал Мозырь.

ДТП случилось, когда водитель грузовика не пропустил на повороте трамвай. ГАЗ и трамвай столкнулись, грузовик перевернулся от удара и оказался в кювете. 38-летний водитель грузовика, работник предприятия «Мозырьсоль», 55-летняя женщина-вагоноважатый и пассажир трамвая доставлены в больницу. ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии.

Как рассказали очевидцы в паблике Хамство на дорогах Мозыря, водителя трамвая зажало в кабине, женщина не могла выбраться самостоятельно, ее извлекали из кабины, она была окровавлена.

Трамвай, который попал в ДТП, ездит по маршруту, связывающему Мозырь спромышленной зоной нефтеперерабатывающего завода, большинство его пассажиров – работники НПЗ.

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