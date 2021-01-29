«Хотят решить свои проблемы за наш счет»: Лукашенко о позиции других стран в отношении Беларуси

Лукашенко возмутился тем, что в 2020 году часть белорусского общества "позволила себя подогреть". Фото: БелТА.

О том, что никто за границей не озабочен интересами белорусского народа, Александр Лукашенко сказал на встрече со студентами, пишет БелТА.

Так Лукашенко иронично заметил, что навряд ли кто-то всерьез думает, что за границей существует озабоченность интересами жителей Беларуси.

- Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов - это тема", - заявил он.

И затем, продолжая, рассказал, что о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются не все. И возмутился, что часть белорусов «все-таки отозвались на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах», представляя интересы других стран.

- Вопрос в другом: почему часть общества, среди которой оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя подогреть? Почему мы позволили внести в наш общий дом - Беларусь - разлад? Не только в страну, но даже в семьи, - задал Лукашенко вопросы.

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