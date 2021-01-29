Видеофакт. Лукашенко назвал Беларусь окровавленным куском огромной империи

Лукашенко выступал перед студентами в БГУ, а в областных вузах это смотрели онлайн по видеосвязи. Фото: БелТА.

Общаясь в БГУ со студентами 28 января, Александр Лукашенко рассказал о том, что гордится Беларусью и будет защищать свою страну, чего бы ему это ни стоило. Фрагмент видео выступления Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

- Чего бы то мне это не стоило, я буду защищать свою страну. Не потому, что она идеальная. Я ею горжусь, я знаю, что много недостатков... Но четверть века в истории - это ничто, это пыль, - сказал Лукашенко.

По мнению Александра Лукашенко, за прошедшую четверть века в Беларуси было сделано очень многое.

- За четверть века такое не делают, что мы сделали. Вы со временем это поймете. Нас не будет, но вы оцените это, - уверен он.

Продолжая, Лукашенко заметил, что все же при строительстве белорусского государства были созданы некоторые ошибки и предложил это исправить.

- За такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи, создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Ну, так давайте их исправлять! Зачем же ломать, то что мы создали собственными руками? - возмутился он.

Говоря же о своих действия, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что защищает свою страну и добавил: «Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна».

БелТА написала, что защищать Беларусь Александр Лукашенко намерен решительно: «На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило!», - заявил он вновь.

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