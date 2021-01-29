Путин приехал на просмотр в гродненский футбольный клуб «Неман»

Футболист Виктор Путин приехал на просмотр в гродненский "Неман". Фото: fcneman.by

Украинский футболист Виктор Путин был среди четырех игроков, которые приехали на просмотр в гродненский клуб «Неман». Об этом сообщается на сайте команды.

Однофамилец известного политика родом из Херсонской области, он занимался в киевской футбольной школе «Динамо» имени В.В. Лобановского. Значительная часть его карьеры связана с выступлением в польских клубах. Последний из них – ГКС из Белхатува, играющий во втором польском дивизионе. Путин провел в сезоне 2020-го 21 матч, пробыл на поле 748 минут, на его счету была одна голевая передача.

Кроме украинца, клуб «Неман» просматривает футболистов из Молдовы Сергея Трофана и Руслана Челари, а также россиянина Ивана Бакланова.

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