В редакции гродненских медиа пришла милиция – из-за материалов телеграм-канала, признанного экстремистским

В редакции Hrodna.life и Newgrodno.by пришли с обыском. Фото: Оксана БРОВАЧ

Днем 29 января в редакцию Hrodna.life и в квартиру к редактору сайта NewGrodno.by Игорю Ремзику пришли сотрудники милиции с обыском. Об том сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По информации УВД Гродненского облисполкома, интерес милиции связан подозрениями в «хранении материалов одного телеграм-канала, в октябре и ноябре 2020 года признанного экстремистским».

– Материалы находились в свободном доступе, а редакции данных ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством Республики Беларусь по противодействию экстремизму, чего ими сделано не было, - комментирует Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома.

В редакции милиция пришла с ОМОНом. В обоих медиа проводятся обыски, изымается техника - ее отправят на экспертизу. Начат административный процесс.

Напомним, по ст.17.11 КоАП хранение информации, включенной в республиканский список экстремистских материалов, чревато штрафом до 500 базовых и конфискацией.