Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации»: Хотели забросить коктейль Молотова в автобус

Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации». Фото: пресс-служба президента

На встрече со студентами в Белорусском государственном университете Александр Лукашенко представил свою версию о «тайной инаугурации», которая прошла 23 сентября после последних президентских выборов. По словам Лукашенко, он стремился не допустить провокации, о которой его предупредили накануне спецслужбы.

- Приходит председатель Комитета (вероятно, Комитета госбезопасности — Ред.), на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно.

Лукашенко продолжил свою мысль: если бы такое случилось, «никто б не говорил про инаугурацию, все бы говорили, что там сожгли депутатов». Он заявил, что «поступил, как сумел»:

- А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить?

Напомним, ранее во время посещения БГУ Лукашенко назвал Беларусь окровавленным куском огромной империи.

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