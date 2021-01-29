«Не потому, что я диктатор». Лукашенко рассказал, что «начали наклонять Россию»

3 августа 1994 г. Президент РФ Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Фото Дмитрий Соколов с сайта yeltsin.ru

На встрече со студентами в Белорусском государственном университете 29 января Александра Лукашенко высказал свое видение относительно Российской Федерации. По словам Лукашенко, белорусские власти «не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют».

Как считает Лукашенко, «точно так, как сейчас начали наклонять Россию». Он уверен, что «такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна». Лукашенко вспомним о первом президенте РФ, ныне покойном Борисе Ельцине:

- Россия сильным мира сего нужна такая, какая она была при Ельцине в середине 90-х, - цитирует belta.by. - Я это проходил вместе с Ельциным, я это все видел.

Лукашенко сделал заявление о том, что в 1990-е годы, после распада Советского Союза, «в России активно и открыто работали американские спецслужбы». Более того, они «управляли всеми процессами». И именно с этих процессов «начиналась приватизация, с них началось уничтожение вооружений» СССР:

- У нас этот процесс тоже вспыхнул, но я его быстро подавил, - продолжил Лукашенко. - И не потому, что я диктатор и авторитарный руководитель, а потому, что, прежде всего, я отказался уничтожать вооружения.

Напомним, Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации»: Хотели забросить коктейль Молотова в автобус