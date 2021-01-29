Беларусь повышает тариф на транзит российской нефти на 6,6% Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси издало постановление, согласно с которым с 1 февраля 2021 тарифы на услуги по транзитной транспортировке нефти для предприятия «Гомельтранснефть Дружба» повышаются на 6,6%.

Как объяснили в МАРТ, в прошлом году было значительное падение объемов транзита нефти по сравнению с планом, и это негативно сказалось на объеме выручки «Гомельтранснефть Дружба». Как и введение экологического налога и рост налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.

- Из-за отсутствия заинтересованности у российской стороны в компенсации недополученных доходов ОАО «Гомельтранснефть Дружба», взаимоприемлемого решения относительно роста тарифов не удалось достичь ни между транспортирующими организациями, ни на уровне уполномоченных органов, - констатирует МАРТ Беларуси.

Поэтому процент роста тарифов рассчитали, исходя из гарантированного механизма установления тарифов на услуги по транспортировке нефти. Они предусмотрены Методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Беларуси, утвержденной Минэкономики РБ и Федеральной службой по тарифам РФ 27 января 2010 г. - объяснили в ведомстве.

Там добавили, что при расчетах отталкивались от среднегодового индекса потребительских цен на 2021 год.