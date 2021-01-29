«Хлопала в ладоши и стояла в сцепке»: вынесен приговор политзаключенной Ренате Смирновой

Рената Смирнова в суде. Фото: "Белсат"

Суд Заводского района Минска 29 января вынес приговор 19-летней Ренате Смирновой, которую ранее правозащитники признали политзаключенной. Об этом сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

Девушку признали виновной по ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Судья назначила ей наказание в виде двух лет ограничения свободы без отправки в исправительное учреждение («домашняя химия»).

Смирнову обвиняли в том, что во время марша протеста 1 ноября 2020-го она находилась на проспекте Независимости с группой людей, грубо нарушающих общественный порядок, встала в переднем ряду сцепки и перекрыла дорогу, тем самым нанесла ущерб «Минсктрансу», который оценили в 10 689,76 белорусских рублей. Иск «Минсктранса» рассмотрят во время отдельного гражданского процесса. С девушки требуют компенсацию, в связи с этим ее имущество арестовано. Во время заседания было показано видео с нагрудных камер силовиков, на котором видно, что девушка была без плакатов и символики, лозунги не выкрикивала и стояла не в первом ряду.

По данным правозащитников, Смирнова была задержана вместе со своим парнем 1 ноября. Она сама попросилась в автозак, когда увидела, что ее молодого человека схватили и избили. Ее пытались отправить домой, когда она отказалась, забрали, в автозаке схватили за волосы и поставили на колени. Против нее было возбуждено уголовное дело, ее отпустили, а затем снова задержали при пересечении границы и заключили под стражу.

После оглашения приговора Смирнову освободили.

Читайте также:

«Совершал громкие хлопки руками»: на 4 года осудили в Минске 20-летнего парня

Молодой человек участвовал в несанкционированных акциях в июле 2020 года. Отбывать наказание он будет на «химии» (подробности).

Лукашенко студентам: Никто не запрещает выражать мнение

Встречаясь со студентами, Александр Лукашенко заявил, что выражать гражданскую позицию можно, но в стенах университета это недопустимо (подробности).