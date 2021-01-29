Назван витамин, дефицит которого может привести к тяжелому течению COVID-19

Ученые назвали витамин, дефицит которого опасен при коронавирусе. Фото: pixabay

Группа исследователей из Нидерландов и Бельгии назвала фактор, который приводит к осложнениями при коронавирусе. По их словам, это дефицит витамина К. Результаты исследования опубликованы на сайте Кембриджского университета.

Эксперты выяснили, что нехватка витамина К может привести к нарушению кровообращения и даже к внезапной смерти при COVID-19.

Витамин К, по словам ученых, играет важную роль при коронавирусе по двум причинам.

Во-первых, он отвечает за деятельность белка MGP, который обеспечивает защиту эластичных волокон от разрушения. Этот белок подавляет рост кристаллов кальция в мягких тканях. Если в организме будет не хватать этого витамина, то при COVID-19 возникнет более серьезное повреждение легких.

Во-вторых, этот витамин активирует белок S (он синтезируется в клетках, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) и угнетает систему свертываемости крови. Таким образом, он препятствует образованию тромбов. При дефиците витамина К повреждаются сосуды и образуются тромбы, а это приводит к тяжелым осложнениям при коронавирусе, даже возможен летальный исход.

Российские эксперты согласились с выводами зарубежных коллег, пишут «Известия». По их словам, восполнить нехватку витамина К можно, если добавить в рацион больше зеленых овощей, жирные сыры, сливочное масло и молоко.

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