«Мы можем породить планетарную революцию». Лукашенко - о цензуре в соцсетях

Лукашенко рассказал о цензуре в соцсетях. Фото: пресс-служба президента

Во время встречи со студентами в Белорусском государственном университете 29 января Александр Лукашенко выразил мнение, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. Однако Беларусь не должна быть в этом первой:

- Тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. (...) Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом, - цитирует пресс-служба президента.

В то же время Лукашенко уверен, что «жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя» необходим. Иначе, из-за соцсетей и менеджеров, «мы можем сейчас породить планетарную революцию».

Лукашенко добавил, что в Беларуси скоро примут дополнительные меры «для защиты интересов государства и народа». Он заявил, что «мы на пороге принятия этих решений», но они должны «исходить от сильных мира сего».

- Сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы, - заверил Лукашенко.

Также он прокомментировал работу БРСМ, сказав, что эту организацию не будут разрушать «ни в коем случае». Вместе с тем, в работе молодежных организаций не должно быть показухи, отметил Лукашенко, и признался, что у него «немало претензий, особенно к центральным органам» БРСМ.

Напомним, Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации»: Хотели забросить коктейль Молотова в автобус

Читайте также:

«Не потому, что я диктатор». Лукашенко рассказал, что «начали наклонять Россию»